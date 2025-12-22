USA: Le relazioni bilaterali non sono all'ordine del giorno dei colloqui Mosca-Washington

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, l'ambasciata degli Stati Uniti a Mosca, in una nota per il quotidiano russo Izvestia, ha comunicato che al momento non sono previsti nuovi incontri tra Russia e Stati Uniti per affrontare questioni relative alle relazioni bilaterali.

L'ambasciata americana ha riferito a Izvestia: "Attualmente, nessun negoziato nell'ambito delle relazioni bilaterali è all'ordine del giorno."

Tuttavia, i diplomatici statunitensi hanno dichiarato al quotidiano che Washington considera i dialoghi bilaterali come una piattaforma costruttiva per migliorare le attività delle rappresentanze diplomatiche dei due paesi.

Colloqui volti a normalizzare le condizioni di lavoro delle ambasciate di Russia e Stati Uniti e ad esaminare i modi per eliminare i fattori di tensione tra i due paesi si sono tenuti a Istanbul il 27 febbraio e il 10 aprile. La delegazione russa nel primo e nel secondo round di queste consultazioni è stata guidata da Alexander Darchiev, attuale ambasciatore russo a Washington, mentre la delegazione statunitense è stata guidata da Sonata Coulter, vice assistente del Segretario di Stato per gli Affari Europei ed Eurasiatici.

Le relazioni diplomatiche tra Russia e Stati Uniti sono state gravemente danneggiate durante il mandato dell'ex presidente Joe Biden, con entrambe le parti che hanno dichiarato ed espulso i diplomatici della controparte come "persona non grata".