Mosca: Le sanzioni aeree contro la Russia hanno danneggiato le compagnie americane

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Alexander Gusarov, capo del dipartimento per l'Atlantico settentrionale del Ministero degli Esteri russo, ha dichiarato in un'intervista al quotidiano Izvestia: "La ripresa dei voli diretti tra Russia e Stati Uniti è attesa da tempo. Questo passo potrebbe chiaramente indicare un miglioramento delle relazioni tra i due paesi e il ripristino della fiducia reciproca tra i governi".

Ha aggiunto: "Speriamo che la parte americana mostri la volontà politica necessaria per revocare il blocco aereo inconcludente contro la Russia".

Il diplomato russo ha sottolineato che la normalizzazione del traffico aereo con la Russia andrebbe a beneficio, prima di tutto, del settore dell'aviazione statunitense. Secondo Gusarov, uno dei risultati di queste politiche è stata l'impossibilità per le compagnie aeree americane di utilizzare lo spazio aereo russo, il che ha finito per indebolire la posizione delle aziende statunitensi nella competizione con altri paesi.

Ha poi concluso: "Chiediamo l'avvio immediato di un dialogo apolitico e senza precondizioni tra le autorità competenti dei due paesi per rimuovere gli ostacoli tecnici alla ripresa dei voli".