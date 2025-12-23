Media statunitense sostiene: la Russia sta evacuando le famiglie dei diplomatici dal Venezuela

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, che cita CBS News, il Ministero degli Affari Esteri russo ha avviato le procedure per far rientrare le famiglie dei propri diplomatici presenti in Venezuela.

Un funzionario dell'intelligence europea, che ha chiesto di rimanere anonimo, ha dichiarato alla rete: "Questa misura è stata adottata a causa dell'elevata sensibilità della situazione di sicurezza".

CBS News ha riferito che, parallelamente a questi sviluppi, continuano le reazioni internazionali alle recenti azioni degli Stati Uniti nei confronti del Venezuela. In merito a ciò, il presidente del Brasile Lula da Silva ha avvertito lo scorso fine settimana che qualsiasi intervento militare in Venezuela potrebbe portare a un disastro umanitario.