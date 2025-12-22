Funzionario venezuelano: Una petroliera con greggio venezuelano è diretta negli Stati Uniti

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando la TASS, Delcy Rodríguez, Vicepresidente e Ministro del Petrolio del Venezuela, ha dichiarato che una petroliera appartenente alla società statunitense "Chevron" è salpata verso gli Stati Uniti con un carico di petrolio venezuelano.

Ha scritto sul suo canale Telegram: "La nave appartenente alla società americana Chevron ha lasciato il nostro Paese con destinazione Stati Uniti, trasportando un carico di petrolio venezuelano nel quadro degli impegni della nostra industria petrolifera."

Il Ministro del Petrolio venezuelano ha anche pubblicato un video della partenza della petroliera dal porto.

Rodríguez ha sottolineato che il Venezuela ha sempre rispettato le leggi nazionali e internazionali e continuerà su questa strada, aggiungendo che nessuno può ostacolare il progresso del Paese.

Il 10 dicembre, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva annunciato l'intercettazione di una petroliera sanzionata che trasportava petrolio venezuelano, dichiarando che Washington intendeva sequestrare il carico.

Il 20 dicembre, gli Stati Uniti hanno confermato il sequestro della petroliera "Centuriez", che batteva bandiera panamense e trasportava un carico per un commerciante di petrolio cinese. Questa nave non era soggetta alle sanzioni statunitensi. Inoltre, Bloomberg ha riferito il 21 dicembre che la petroliera "Bella 1", con bandiera panamense e diretta in Venezuela, è stata sequestrata.