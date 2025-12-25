Leader della Rivoluzione: l'Ayatollah Milani è uno dei pilastri del movimento islamico

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, l'Ayatollah Khamenei, in questo incontro, pur esprimendo apprezzamento per l'organizzazione di tale congresso, ha descritto il compianto Ayatollah Milani come una personalità poliedrica dal punto di vista "spirituale", "etico", "scientifico", "sociale e politico", sottolineando: "L'Ayatollah Milani è stato davvero il restauratore del Seminario di Mashhad e questo centro è debitore nei suoi confronti."

Il leader della Rivoluzione ha descritto l'Ayatollah Milani come una persona eccellente, dotata di dignità e compostezza, ma allo stesso tempo umile, leale verso gli amici e dotata di una finezza spirituale e gusto poetico. Ha aggiunto: "Il defunto era un grande studioso dal punto di vista scientifico, che ha beneficiato di maestri come il defunto Na'ini e lo sceicco Mohammad Hossein Isfahani; era eloquente nelle discussioni scientifiche e ha formato molti studenti colti."

L'Ayatollah Khamenei ha annoverato tra gli aspetti della sua personalità anche l'essere un uomo di rettitudine spirituale (Suluk) e, riferendosi alla sua presenza nel cuore delle vicende sociali e politiche dell'epoca, ha affermato: "All'inizio delle lotte nei primi anni '60, il signor Milani fu davvero uno dei pilastri del movimento islamico. Il suo viaggio a Teheran insieme ad altri ulema dopo l'arresto dell'Imam Khomeini è un esempio della sua influente presenza politica."

Il leader ha inoltre definito i comunicati forti e solidi dell'Ayatollah Milani a sostegno del movimento come un altro esempio del suo impatto, aggiungendo: "La sua lettera a sostegno dell'Imam Khomeini dopo l'esilio di quest'ultimo in Turchia è un documento storico."

Infine, l'Ayatollah Khamenei ha sottolineato che l'Ayatollah Milani aveva legami con vari combattenti e correnti politiche, ma evitava rigorosamente di essere associato a una specifica fazione. Ha espresso la speranza che questo congresso possa far conoscere meglio la sua personalità al popolo.