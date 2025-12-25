Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando l'agenzia RIA Novosti, il Primo Ministro ungherese Viktor Orbán ha dichiarato mercoledì: "L'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea non è fattibile."

Il Primo Ministro ungherese ha proseguito: "L'adesione dell'Ucraina all'UE è impossibile, e questo viene ammesso nei circoli privati a Bruxelles. Gli europei vedono chiaramente che l'ingresso dell'Ucraina non rafforzerebbe l'Unione, ma la indebolirebbe."

Viktor Orbán ha poi aggiunto: "Siamo esplicitamente contrari anche all'inizio dei negoziati tra Kiev e Bruxelles. In molti paesi dell'Europa occidentale è necessaria l'approvazione del parlamento o lo svolgimento di un referendum. Tutti a Bruxelles lo sanno e ne parlano apertamente, ma nelle sale conferenze continuano a essere fatte promesse."