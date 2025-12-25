  1. Home
25 dicembre 2025 - 13:34
Putin a Maduro: Siamo al fianco del Venezuela contro le pressioni esterne

Il Presidente della Federazione Russa, nel suo messaggio di auguri per il nuovo anno rivolto al suo omologo venezuelano, ha sottolineato che Mosca sostiene il Venezuela e il suo popolo nel contrastare le pressioni esterne.

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Al-Mayadeen, Vladimir Putin ha inviato un messaggio a Nicolás Maduro in occasione del Capodanno, esprimendo apprezzamento per l'andamento di grande successo delle relazioni tra Russia e Venezuela nell'ultimo anno.

Putin ha sottolineato l'importanza del trattato di cooperazione e del partenariato strategico firmato tra i due paesi, che ha creato condizioni favorevoli per rafforzare un'interazione qualitativa e costruttiva in vari campi.

Il Presidente russo ha ribadito la costante solidarietà della Russia con il popolo venezuelano di fronte a pressioni esterne senza precedenti e ha dichiarato la disponibilità di Mosca a continuare la stretta collaborazione con Caracas su questioni dell'agenda bilaterale e internazionale.

Putin ha inoltre augurato al suo omologo venezuelano salute, felicità e successo, e al popolo venezuelano pace e prosperità.

