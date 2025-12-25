Putin a Maduro: Siamo al fianco del Venezuela contro le pressioni esterne

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Al-Mayadeen, Vladimir Putin ha inviato un messaggio a Nicolás Maduro in occasione del Capodanno, esprimendo apprezzamento per l'andamento di grande successo delle relazioni tra Russia e Venezuela nell'ultimo anno.

Putin ha sottolineato l'importanza del trattato di cooperazione e del partenariato strategico firmato tra i due paesi, che ha creato condizioni favorevoli per rafforzare un'interazione qualitativa e costruttiva in vari campi.

Il Presidente russo ha ribadito la costante solidarietà della Russia con il popolo venezuelano di fronte a pressioni esterne senza precedenti e ha dichiarato la disponibilità di Mosca a continuare la stretta collaborazione con Caracas su questioni dell'agenda bilaterale e internazionale.

Putin ha inoltre augurato al suo omologo venezuelano salute, felicità e successo, e al popolo venezuelano pace e prosperità.