Esperto iracheno: Gli Stati Uniti non possono sciogliere le forze di Hashd al-Shaabi

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Al-Maalouma, Mohammed al-Dhari, esperto di questioni politiche irachene, ha sottolineato che gli Stati Uniti non possono sciogliere le forze di Hashd al-Shaabi nel Paese, poiché queste forze sono parte integrante dell'istituzione militare e di sicurezza ufficiale dell'Iraq.

Ha aggiunto: "Le interferenze americane nel processo di approvazione delle leggi interne irachene sono vergognose e inaccettabili. Queste azioni danneggiano la posizione delle istituzioni di sicurezza dell'Iraq e non si può restare in silenzio di fronte ad esse."

Al-Dhari ha dichiarato: "Gli Stati Uniti, attraverso queste azioni, intendono colpire la stabilità e la sicurezza dell'Iraq. Lo scioglimento delle forze di Hashd al-Shaabi può avvenire solo attraverso le stesse procedure previste per lo scioglimento di altre istituzioni di sicurezza come l'esercito e la polizia; gli Stati Uniti non hanno il potere di sciogliere queste forze."