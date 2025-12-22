  1. Home
  2. servizio
  3. Asia

Esperto iracheno: Gli Stati Uniti non possono sciogliere le forze di Hashd al-Shaabi

22 dicembre 2025 - 14:48
News ID: 1764797
Source: ABNA24
Esperto iracheno: Gli Stati Uniti non possono sciogliere le forze di Hashd al-Shaabi

Un esperto di questioni politiche irachene ha criticato l'interferenza degli Stati Uniti negli affari interni del Paese, in particolare il tentativo di sciogliere le forze di mobilitazione popolare (Hashd al-Shaabi).

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Al-Maalouma, Mohammed al-Dhari, esperto di questioni politiche irachene, ha sottolineato che gli Stati Uniti non possono sciogliere le forze di Hashd al-Shaabi nel Paese, poiché queste forze sono parte integrante dell'istituzione militare e di sicurezza ufficiale dell'Iraq.

Ha aggiunto: "Le interferenze americane nel processo di approvazione delle leggi interne irachene sono vergognose e inaccettabili. Queste azioni danneggiano la posizione delle istituzioni di sicurezza dell'Iraq e non si può restare in silenzio di fronte ad esse."

Al-Dhari ha dichiarato: "Gli Stati Uniti, attraverso queste azioni, intendono colpire la stabilità e la sicurezza dell'Iraq. Lo scioglimento delle forze di Hashd al-Shaabi può avvenire solo attraverso le stesse procedure previste per lo scioglimento di altre istituzioni di sicurezza come l'esercito e la polizia; gli Stati Uniti non hanno il potere di sciogliere queste forze."

Your Comment

You are replying to: .
captcha