Funzionario yemenita: l'accordo sullo scambio di prigionieri determinerà la sorte dei dispersi di guerra

25 dicembre 2025 - 13:33
Un alto funzionario del Comitato per i Prigionieri di Sana'a, commentando l'accordo di scambio con il governo dimissionario yemenita, ha affermato che questa intesa porterà alla formazione di commissioni sul campo per chiarire il destino di migliaia di persone scomparse durante la guerra.

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando la rete Al-Mayadeen, Abdul-Qader al-Murtada, capo del Comitato Nazionale per gli Affari dei Prigionieri legato ad Ansarullah, ha dichiarato che l'accordo riguardante lo scambio e la consegna delle salme porterà alla creazione di comitati operativi. Questo processo aiuterà a determinare la sorte di migliaia di dispersi.

Sottolineando l'importanza dell'intesa, Al-Murtada ha definito la formazione di tali commissioni un passo fondamentale verso la trasparenza nel dossier dei dispersi. Tuttavia, ha evitato di fornire dettagli sui meccanismi, la composizione o la data di inizio delle attività.

È opportuno notare che il governo di Aden (sostenuto da Riyadh) e il governo di Sana'a (Ansarullah) hanno concordato lo scambio di circa 3.000 prigionieri. Al-Murtada ha annunciato mercoledì: "Abbiamo concordato di scambiare 1.700 dei nostri prigionieri con 1.200 della controparte, tra cui 7 sauditi e 23 sudanesi". Egli ha inoltre ringraziato le autorità dell'Oman per aver ospitato i negoziati.

