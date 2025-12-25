Funzionario yemenita: l'accordo sullo scambio di prigionieri determinerà la sorte dei dispersi di guerra

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando la rete Al-Mayadeen, Abdul-Qader al-Murtada, capo del Comitato Nazionale per gli Affari dei Prigionieri legato ad Ansarullah, ha dichiarato che l'accordo riguardante lo scambio e la consegna delle salme porterà alla creazione di comitati operativi. Questo processo aiuterà a determinare la sorte di migliaia di dispersi.

Sottolineando l'importanza dell'intesa, Al-Murtada ha definito la formazione di tali commissioni un passo fondamentale verso la trasparenza nel dossier dei dispersi. Tuttavia, ha evitato di fornire dettagli sui meccanismi, la composizione o la data di inizio delle attività.

È opportuno notare che il governo di Aden (sostenuto da Riyadh) e il governo di Sana'a (Ansarullah) hanno concordato lo scambio di circa 3.000 prigionieri. Al-Murtada ha annunciato mercoledì: "Abbiamo concordato di scambiare 1.700 dei nostri prigionieri con 1.200 della controparte, tra cui 7 sauditi e 23 sudanesi". Egli ha inoltre ringraziato le autorità dell'Oman per aver ospitato i negoziati.