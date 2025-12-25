Timore a Tel Aviv per le pressioni di Trump per passare alla seconda fase del cessate il fuoco a Gaza

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando la rete Al-Mayadeen, fonti mediatiche del regime sionista hanno dichiarato che vi sono preoccupazioni riguardo al fatto che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, possa esercitare pressioni per passare alla seconda fase dell'accordo su Gaza senza il disarmo di Hamas.
Secondo questo rapporto, l'ente radiotelevisivo del regime sionista, citando le proprie fonti, ha aggiunto: "Le stime indicano che la seconda fase dell'accordo inizierà dopo l'incontro tra il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e Trump".
Inoltre, queste fonti hanno affermato che la seconda fase dell'accordo di Gaza non inizierà prima della restituzione del corpo dell'ultimo prigioniero.
