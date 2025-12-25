  1. Home
  2. servizio
  3. Asia

Timore a Tel Aviv per le pressioni di Trump per passare alla seconda fase del cessate il fuoco a Gaza

25 dicembre 2025 - 13:34
News ID: 1766038
Source: ABNA24
Timore a Tel Aviv per le pressioni di Trump per passare alla seconda fase del cessate il fuoco a Gaza

I media sionisti hanno riferito che Tel Aviv è preoccupata per le possibili pressioni di Trump per avviare la seconda fase dell'accordo senza il disarmo di Gaza.

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando la rete Al-Mayadeen, fonti mediatiche del regime sionista hanno dichiarato che vi sono preoccupazioni riguardo al fatto che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, possa esercitare pressioni per passare alla seconda fase dell'accordo su Gaza senza il disarmo di Hamas.

Secondo questo rapporto, l'ente radiotelevisivo del regime sionista, citando le proprie fonti, ha aggiunto: "Le stime indicano che la seconda fase dell'accordo inizierà dopo l'incontro tra il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e Trump".

Inoltre, queste fonti hanno affermato che la seconda fase dell'accordo di Gaza non inizierà prima della restituzione del corpo dell'ultimo prigioniero.

Your Comment

You are replying to: .
captcha