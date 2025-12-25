  1. Home
Hamas: Necessità di sinergia regionale per fermare i crimini sionisti a Gaza

25 dicembre 2025 - 13:33
Il movimento Hamas ha annunciato che la sua delegazione in Iraq, durante gli incontri con le autorità del paese, ha sottolineato la necessità di una sinergia regionale per porre fine ai crimini del regime a Gaza.

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando l'agenzia Shehab, una delegazione di leader del Movimento di Resistenza Islamica (Hamas) in visita a Baghdad, la capitale irachena, ha tenuto diversi incontri con vari funzionari e personalità politiche irachene.

In un comunicato, Hamas ha riferito che la delegazione, guidata dal dirigente Osama Hamdan e accompagnata da Taher al-Nunu, consulente mediatico del capo del movimento, ha discusso l'attuazione dell'accordo di cessate il fuoco, gli sviluppi politici e sul campo, nonché gli eventi regionali e internazionali correlati.

La delegazione ha presentato un rapporto sulla difficile situazione umanitaria nella Striscia di Gaza, sui crimini degli occupanti in Cisgiordania e a Gerusalemme e sulla condizione dei prigionieri palestinesi, sottolineando l'urgenza di unire gli sforzi per fermare queste continue aggressioni. Durante gli incontri è stata inoltre ribadita la profondità del legame storico con l'Iraq e la sua posizione ferma a favore della causa palestinese, mirante alla creazione di uno Stato indipendente con Gerusalemme come capitale.

