Hamas: Necessità di sinergia regionale per fermare i crimini sionisti a Gaza

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando l'agenzia Shehab, una delegazione di leader del Movimento di Resistenza Islamica (Hamas) in visita a Baghdad, la capitale irachena, ha tenuto diversi incontri con vari funzionari e personalità politiche irachene.

In un comunicato, Hamas ha riferito che la delegazione, guidata dal dirigente Osama Hamdan e accompagnata da Taher al-Nunu, consulente mediatico del capo del movimento, ha discusso l'attuazione dell'accordo di cessate il fuoco, gli sviluppi politici e sul campo, nonché gli eventi regionali e internazionali correlati.

La delegazione ha presentato un rapporto sulla difficile situazione umanitaria nella Striscia di Gaza, sui crimini degli occupanti in Cisgiordania e a Gerusalemme e sulla condizione dei prigionieri palestinesi, sottolineando l'urgenza di unire gli sforzi per fermare queste continue aggressioni. Durante gli incontri è stata inoltre ribadita la profondità del legame storico con l'Iraq e la sua posizione ferma a favore della causa palestinese, mirante alla creazione di uno Stato indipendente con Gerusalemme come capitale.