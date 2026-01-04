Trump: Dopo Maduro, gli Stati Uniti governeranno il Venezuela

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando NPR, è iniziato il discorso di Donald Trump sull'aggressione militare contro il Venezuela. Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato: "Prima di attaccare la residenza di Maduro, abbiamo interrotto l'elettricità a Caracas. Siamo pronti per un attacco più ampio; la prima ondata è stata un successo. L'obiettivo era arrestare e portare Maduro e sua moglie a processo."

Ha continuato: "Maduro è stato arrestato nell'oscurità della notte. Abbiamo paralizzato la potenza militare del Venezuela. Intendiamo governare il Venezuela finché non avverrà una transizione sicura del potere e terremo le elezioni."

Le compagnie petrolifere americane andranno in Venezuela per fare profitti

Trump ha aggiunto: "Molti elicotteri e aerei sono stati coinvolti, ma non ci sono state vittime o danni ai nostri equipaggiamenti. Maduro e sua moglie ci stavano aspettando e sono stati arrestati rapidamente. Saranno perseguiti nel distretto meridionale di New York. Le nostre compagnie petrolifere andranno lì per generare profitti."

Ammissione dell'avidità americana per il petrolio venezuelano

Il presidente degli Stati Uniti ha ammesso: "L'intervento aprirà nuove porte alle compagnie petrolifere americane che presto parteciperanno a enormi progetti energetici. Porteremo le nostre più grandi aziende per generare reddito." Molti analisti avevano precedentemente sottolineato che la "lotta alla droga" era solo un pretesto per saccheggiare le riserve petrolifere.

Accuse infondate per giustificare l'aggressione

Per giustificare l'aggressione illegale, Trump ha affermato: "Questo paese era diventato un ospite per nemici stranieri e stava acquisendo armi offensive minacciose. Stiamo ripristinando il potere americano in modo decisivo."

Riguardo alla leader dell'opposizione Maria Corina Machado, ha detto: "Non l'ho contattata. È difficile per lei essere un leader. Non ha il sostegno o il rispetto necessario all'interno del paese."