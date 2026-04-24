Hezbollah: Il prolungamento del cessate il fuoco all'ombra del continuo sterminio da parte dei sionisti è privo di significato

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna, che cita Russia Today, Ali Fayyad, deputato del Parlamento libanese della fazione «Fedeltà alla Resistenza», ha criticato l'annuncio di Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, di prolungare di tre settimane il cessate il fuoco tra il Libano e il regime sionista, avvenuto ieri.

Fayyad ha dichiarato in un comunicato che questo cessate il fuoco, all'ombra della continuazione delle azioni ostili del regime sionista, inclusi omicidi, bombardamenti e sparatorie in diverse regioni del Libano e la continuazione dello sterminio devastante nei villaggi di confine, è privo di significato.

Ha aggiunto che l'insistenza del nemico sul fatto che il diritto alla libertà di azione non sia in contrasto con il cessate il fuoco significa l'insistenza di Tel Aviv e Washington nel cercare di ripristinare l'equilibrio precedente al 2 marzo.

Fayyad ha aggiunto che questa dichiarazione obbliga il Libano a rispettare il cessate il fuoco, mentre non impone alcun obbligo alla parte sionista. Questo non è accettabile per la Resistenza e sarà contrastato.

Ha anche sottolineato che qualsiasi aggressione del regime sionista contro qualsiasi obiettivo in Libano riserva il diritto a una risposta proporzionata alla Resistenza.

Questo deputato di Hezbollah ha sottolineato che la formula proposta è peggiore e che la sua promozione è solo un alibi per giustificare i negoziati diretti e accelerare il processo tra il nemico sionista e il governo libanese.