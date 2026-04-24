L’avvertimento della Russia sulla minaccia alla sicurezza della centrale nucleare di Bushehr

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna, che cita RIA Novosti, Marija Zacharova, portavoce del Ministero degli Esteri russo, ha dichiarato: «Mosca è testimone di minacce crescenti contro la sicurezza degli impianti nucleari, in particolare per quanto riguarda le centrali nucleari di «Zaporižžja» e «Bushehr».»

Ha anche sottolineato l’inazione della comunità internazionale riguardo all’arsenale nucleare del regime sionista e ha dichiarato: «Israele, che ha interesse ad attaccare l’Iran, ha ignorato il Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, ma accusa gli altri di violare questo trattato.»

Durante la «guerra del Ramadan», la portavoce del Ministero degli Esteri russo aveva condannato fortemente l’attacco americano-sionista alla centrale atomica di Bushehr e dichiarato: «Gli attacchi agli impianti nucleari in Iran devono essere immediatamente fermati.»

Marija Zacharova ha aggiunto: «Gli attacchi agli impianti nucleari in Iran devono essere immediatamente fermati. Gli attacchi illegali alle infrastrutture nucleari dell’Iran sono una macchia indelebile sulla credibilità di coloro che guidano questi missili. Coloro che hanno attaccato la centrale nucleare di Bushehr hanno completamente distrutto la loro credibilità nel campo della non proliferazione nucleare.»

L’Organizzazione per l’energia atomica ha scritto, sabato 15 Farvardin, dopo il quarto attacco agli impianti atomici di Bushehr da parte degli Stati Uniti e dei sionisti occupanti, sul suo account X: «La condanna dell’attacco agli impianti nucleari pacifici dell’Iran e la fine dell’inazione nei suoi confronti è il minimo che ci si aspetta dall’Agenzia internazionale per l’energia atomica nell’ambito delle sue responsabilità statutarie.»

La Repubblica Islamica dell’Iran sta inoltre perseguendo, attraverso vie legali, la tutela dei suoi diritti sovrani nucleari e l’esame delle ragioni di questa inazione da parte del direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica.