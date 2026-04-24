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6 martiri palestinesi in 1.190 aggressioni sioniste nel corso di una settimana

24 aprile 2026 - 20:56
News ID: 1805844
Source: ABNA24
6 martiri palestinesi in 1.190 aggressioni sioniste nel corso di una settimana

Il regime sionista ha commesso almeno 1.190 aggressioni contro il popolo palestinese nella Cisgiordania nella scorsa settimana, che hanno portato al martirio di 6 palestinesi.

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna, che cita il Centro Informazione Palestina, il centro dati palestinese "Ma'ati" ha annunciato che, durante la scorsa settimana, le forze di occupazione e i coloni sionisti hanno commesso 1.190 violazioni dei diritti dei palestinesi nella Cisgiordania e a Gerusalemme occupata, di conseguenza 6 palestinesi sono morti martiri e decine di altri sono rimasti feriti.
Secondo il rapporto, "Oudah Atef Awawde" (25 anni), "Osama Hamdi Al-Nu’aim" (13 anni) e "Jihad Marzouq Abu Na’im" (35 anni) della regione di Ramallah e Al-Bireh sono stati martirizzati dai colpi di arma da fuoco dei coloni il 21 aprile. Anche "Mohammed Al-Ja’bri" (15 anni) è stato martirizzato lo stesso giorno.
"Raja Fadel Awais" (47 anni), ferito durante un attacco a Jenin, è morto per la gravità delle ferite. "Mohammed Ahmad Suwayti" (25 anni) è stato martirizzato il 18 aprile.
In questo lasso di tempo, le forze di occupazione hanno arrestato 103 palestinesi, hanno invaso città e villaggi 175 volte, registrato 26 casi di distruzione di proprietà, imposto 217 restrizioni ai checkpoint e chiuso 28 volte diverse città e zone. Inoltre, 5 abitazioni sono state distrutte.
Il rapporto menziona anche 15 casi di attività di insediamento, 15 attacchi dei coloni contro aree palestinesi, 4 casi di interruzione del processo educativo, 203 attacchi contro case, 169 casi di confisca di beni e 4 attacchi contro il personale medico.
A seguito della continuazione di queste azioni, sono stati diffusi tra i palestinesi appelli per intensificare la resistenza con tutti i mezzi e rispondere alle aggressioni delle forze di occupazione e dei coloni sionisti.

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