Rivelati i dettagli dell'insorgenza di cancro alla prostata di Benjamin Netanyahu

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna, che cita Al Jazeera, Benjamin Netanyahu, Primo Ministro del regime sionista, ha annunciato per la prima volta di essere in cura per un tumore maligno alla prostata. Questo intervento è avvenuto dopo il suo precedente intervento chirurgico nel dicembre 2024 per il trattamento di un tumore benigno alla prostata.

Il quotidiano in lingua ebraica «The Times of Israel» ha scritto che Netanyahu ha incluso queste informazioni in una lunga dichiarazione pubblicata sui social media. Questa dichiarazione è stata presentata insieme alla pubblicazione del «Rapporto annuale di valutazione dello stato di salute» di Netanyahu.

Netanyahu ha sostenuto che il suo tumore è stato trattato con successo, anche se non ha fatto riferimento al momento del suo trattamento.

Netanyahu aveva rimandato di due mesi la pubblicazione del rapporto medico sul suo stato fisico. Nel 2024, dopo la diagnosi di un'infezione delle vie urinarie causata da un «tumore benigno alla prostata», si è sottoposto a un intervento chirurgico alla prostata, ma la data del suo secondo intervento, di cui ha parlato per la prima volta, non è nota. Nel 2023 gli era stato anche impiantato un pacemaker.

Le elezioni per la carica di Primo Ministro nei territori occupati dovrebbero tenersi entro ottobre prossimo.