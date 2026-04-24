Il governo Trump spia il Papa Leone XIV

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna, che cita Al-Mayanin, « Ken Klippenstein », giornalista indipendente, ha rivelato che le agenzie di intelligence americane spiano il Vaticano da anni.

Klippenstein, che ha una lunga storia di divulgazione di informazioni esclusive dall'FBI, ha pubblicato un rapporto che conferma che l'attacco violento di Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, contro il Papa Leone XIV il 12 aprile ha trasformato questa spionaggio in una priorità operativa.

Secondo il rapporto, quando Trump ha definito il Papa Leone «un disastro per la politica estera», i servizi di intelligence statunitensi hanno interpretato le dichiarazioni del presidente come un ordine di dare priorità allo spionaggio del Vaticano, e la Central Intelligence Agency (CIA) ha inserito spie umane nel cerchio dello spionaggio del Vaticano.

In relazione a ciò, la National Security Agency (NSA) e la Central Intelligence Agency (CIA) stanno cercando di intercettare comunicazioni, e-mail e messaggi di testo del Vaticano. D'altra parte, il Dipartimento di Stato statunitense distribuisce anche un riepilogo giornaliero delle notizie sul Vaticano. L'esercito statunitense dispone inoltre di un codice speciale per le capacità linguistiche relative alla lingua latina ecclesiastica.

Klippenstein aggiunge che il Papa Leone XIV aveva previsto gli sforzi del governo statunitense per spiarlo. In un discorso tenuto lo scorso dicembre di fronte ai capi dei servizi di intelligence italiani e che quasi nessun media americano ha coperto, il nuovo Papa ha esplicitamente fatto riferimento a queste violazioni.

Il Papa Leone ha dichiarato: «In molti paesi, la Chiesa è vittima di servizi di intelligence che operano per scopi malvagi e sopprimono la sua libertà». Ha chiesto una «vigilanza completa» contro queste misure per assicurarsi che le informazioni riservate non vengano utilizzate per intimidire, manipolare, estorcere o diffamare politici, giornalisti o altri attivisti della società civile.

Il sito web «Letters from Leo» scrive in questo contesto che il leader di 1,4 miliardi di cattolici, nato negli Stati Uniti, è utilizzato dal suo stesso governo come bersaglio per scopi di spionaggio. Il problema qui va oltre la sovranità esterna.