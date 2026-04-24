Generale Karami: Obbedendo alla Guida della Rivoluzione, faremo pentire il nemico criminale

Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Abna, il generale di divisione Pasdaran Mohammad Karami, comandante delle forze terrestri della Guardia Rivoluzionaria, ha sottolineato in un messaggio: In Iran islamico, il popolo, i tre poteri e le forze armate, con un’unità sacra nelle strade e nelle piazze, sono come una sola mano di fronte al nemico.

Ha dichiarato: «Coloro che dicono che siamo tutti iraniani e rivoluzionari, con una volontà di ferro e una determinazione ferma, per grazia divina e con pura obbedienza alle sagge misure e ordini dell’Alta Autorità del Guida Supremo della Rivoluzione, che Dio custodisca la sua ombra, faranno pentire il nemico aggressore e criminale».

Ha aggiunto: «Un Dio, una Guida, una nazione e una via, e questa via è la vittoria dell’amata Iran, più preziosa della nostra vita.»