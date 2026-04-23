Rappresentante del Guida degli sciiti del Bahrein: Il popolo iraniano ha soffocato alla nascosta la fitna del Mossad

Sheikh Abdullah al-Dibbagh, rappresentante del Guida degli sciiti del Bahrein, in risposta a un giornalista dell’agenzia Meh in Piazza della Rivoluzione a Teheran riguardo alla resistenza del popolo iraniano nella guerra del Ramadan, ha detto: «Con molti elogi e rispetto per il grande popolo iraniano; questo popolo è uscito in piazza e difende la wilaya del faqih, le forze armate e i Guardiani della Rivoluzione.»

Ha aggiunto: «Se il popolo iraniano non fosse uscito in piazza, i mercenari del Mossad, i sabotatori e i disordini sarebbero entrati, ma l’ingresso del popolo iraniano sulla scena ha soffocato questa fitna alla nascosta.»

Ha continuato: «Con la solidarietà di questi tre pilastri; cioè il popolo, il Guida del Faqih e le forze armate, l’Iran presto otterrà una vittoria decisiva, potente e gloriosa.»