Proseguimento della violazione del cessate il fuoco nel sud del Libano con nuovi attacchi sionisti

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna, che cita Al-Mayanin, il regime sionista ha attaccato con missili tre volte di seguito la località di Deir Amas nel sud del Libano poche ore fa.

L'esercito israeliano ha attaccato contemporaneamente i dintorni della località di Bint Jbeil da parte della regione di Kunin.

D'altra parte, il Ministero della Salute del Libano ha annunciato che nell'attacco aereo alla regione di Maroun al-Ras effettuato questa mattina sono rimaste uccise almeno due persone.

Dall'altra parte, i media sionisti hanno riferito della ferita di tre militari di questo regime in un "incidente operativo" nel sud del Libano.

Il quotidiano sionista Haaretz, annunciando le più recenti evoluzioni degli scontri nel sud del Libano, ha scritto che Hezbollah ha nuovamente ripristinato l'equilibrio del terrore di fronte al regime sionista.