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Nuova posizione del ministro dell'Interno pakistano sulle negoziazioni tra Iran e USA

23 aprile 2026 - 13:55
News ID: 1805442
Source: ABNA24
Nuova posizione del ministro dell'Interno pakistano sulle negoziazioni tra Iran e USA

Il ministro dell'Interno del Pakistan si è espresso sulle negoziazioni tra Iran e USA, dicendo: Sottolineiamo la necessità di continuare le consultazioni diplomatiche tra Washington e Teheran per raggiungere una soluzione sostenibile.

Secondo l’agenzia di stampa Abna, citando Al Jazeera, Mohsin Naqvi, ministro dell'Interno del Pakistan, ha preso posizione sulle negoziazioni tra Iran e USA.

Ha aggiunto: Sottolineiamo la necessità di mantenere i canali diplomatici tra Washington e Teheran per arrivare a una soluzione sostenibile per questo conflitto.

Il ministro dell'Interno del Pakistan ha sottolineato: Il rinnovo del cessate il fuoco da parte di Trump è un passo importante per ridurre le tensioni, e ci aspettiamo progressi dall'Iran.

Ha chiarito: Speriamo che Washington e Teheran diano una possibilità a una soluzione diplomatica e pacifica.

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