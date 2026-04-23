Nuova posizione del ministro dell'Interno pakistano sulle negoziazioni tra Iran e USA

Secondo l’agenzia di stampa Abna, citando Al Jazeera, Mohsin Naqvi, ministro dell'Interno del Pakistan, ha preso posizione sulle negoziazioni tra Iran e USA.

Ha aggiunto: Sottolineiamo la necessità di mantenere i canali diplomatici tra Washington e Teheran per arrivare a una soluzione sostenibile per questo conflitto.

Il ministro dell'Interno del Pakistan ha sottolineato: Il rinnovo del cessate il fuoco da parte di Trump è un passo importante per ridurre le tensioni, e ci aspettiamo progressi dall'Iran.

Ha chiarito: Speriamo che Washington e Teheran diano una possibilità a una soluzione diplomatica e pacifica.