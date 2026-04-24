La Jamaat-e-Islami del Pakistan dichiara il suo sostegno all'Iran

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna, Hafiz Naeem ur-Rahman, leader della Jamaat-e-Islami del Pakistan, durante una conferenza stampa a Karachi, ha chiesto la cessazione immediata delle violazioni del cessate il fuoco e la fine del blocco marittimo degli Stati Uniti contro l'Iran, dicendo: "Noi sosteniamo le posizioni della Repubblica Islamica dell'Iran nelle negoziazioni."

Ha aggiunto: "Finché gli Stati Uniti non metteranno fine al blocco marittimo dell'Iran, non ci saranno progressi nelle negoziazioni."

L'attivista pakistano ha sottolineato: "Le dichiarazioni del presidente americano provano che il suo paese è costretto a tornare al tavolo delle negoziazioni e le affermazioni di Donald Trump sono anche infondate e rappresentano un tentativo di capovolgere le realtà sul campo."

Hafiz Naeem ur-Rahman ha aggiunto: "Trump è responsabile del tradimento della diplomazia. Gli Stati Uniti e Israele si sono due volte resi colpevoli di aggressione contro la Repubblica Islamica dell'Iran durante le negoziazioni, ma ciò che osserviamo è la tenacia e l'invincibilità dell'Iran, nonché l'isolamento e la sconfitta degli Stati Uniti."