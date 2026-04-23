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Ministro del regime sionista: Vogliamo espandere i confini a Gaza, Libano e Siria

23 aprile 2026 - 13:53
News ID: 1805438
Source: ABNA24
Ministro del regime sionista: Vogliamo espandere i confini a Gaza, Libano e Siria

Il ministro del Tesoro del regime israeliano, in dichiarazioni audaci e controverse, ha parlato della necessità di questo regime illegittimo per "confini più ampi" a Gaza, in Libano e in Siria.

Secondo l’agenzia di stampa Abna, riferendosi alla catena al-Masirah, "Bezalel Smotrich", ministro del Tesoro del regime israeliano, in un’intervista al giornale sionista Jerusalem Post per giustificare l’espansionismo del regime occupante, ha dichiarato: "Abbiamo bisogno di 'confini più ampi' a Gaza, in Libano e in Siria."

Ha annunciato che gli Stati Uniti sostengono pienamente l’espansione degli insediamenti nella Cisgiordania.

Smotrich ha inoltre dichiarato che esiste una coordinazione completa e un sostegno totale da parte del governo statunitense attuale in materia di costruzione, organizzazione e questioni di sicurezza nella Cisgiordania.

Ha anche affermato: I confini del 1967 non sono "difendibili" e non corrispondono alla geografia.

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