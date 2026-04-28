Cina: La ragione del blocco dello Stretto di Hormuz sono le operazioni illegali di Washington e Tel Aviv

Secondo quanto riportato dall’agenzia Abna, citando Al Jazeera, il rappresentante cinese all’ONU ha dichiarato esplicitamente in un discorso: La chiusura dello Stretto di Hormuz è dovuta alle operazioni militari illegali di Washington e Tel Aviv.

Questo rappresentante di Pechino ha poi aggiunto: La soluzione al problema dello Stretto di Hormuz risiede nel raggiungimento di una tregua globale e duratura nel più breve tempo possibile. La risoluzione del problema dello Stretto di Hormuz deve includere il raggiungimento di una tregua generale e permanente nel più breve tempo possibile.

Anche il Segretario Generale delle Nazioni Unite, António Guterres, aveva in precedenza, senza condannare le tensioni create dagli Stati Uniti e dal regime sionista nella regione, che hanno portato all’insicurezza nello Stretto di Hormuz, dichiarato: Le interruzioni della navigazione attraverso lo Stretto di Hormuz hanno influenzato la sicurezza energetica e il commercio globale. Oltre 20.000 marinai sono dispersi in mare. È ora il momento di moderazione, dialogo e risoluzione pacifica del problema in conformità con la Carta delle Nazioni Unite.