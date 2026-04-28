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Al-Wefaq: La soffocazione politica a Bahrein si è aggravata

28 aprile 2026 - 12:37
News ID: 1807353
Source: ABNA24
Al-Wefaq: La soffocazione politica a Bahrein si è aggravata

L’associazione Al-Wefaq a Bahrein, facendo riferimento alla soffocazione politica nel paese, ha sottolineato la necessità di creare un sistema politico democratico.

Secondo quanto riportato dall’agenzia Abna citando Al Mayadeen, l’associazione Al-Wefaq Bahrein ha dichiarato che le azioni dei responsabili di questo paese contro 69 cittadini bahreiniti accusati di sostenere l’Iran sono da considerarsi crudeli e disumane.

Questa associazione ha sottolineato che la revoca della cittadinanza e della nazionalità di queste persone equivale alla loro esecuzione morale e civile e alla loro completa eliminazione dai documenti di identità. Queste azioni causano un aggravamento delle violazioni dei diritti umani a Bahrein.

Al-Wefaq ha aggiunto che Bahrein sta assistendo a un’aggravarsi della crisi politica da oltre un decennio. I responsabili di questo paese devono smettere di attaccare i diritti dei cittadini sotto vari pretesti. Ulteriori misure in questo ambito porteranno infine al crollo sociale e alla scomparsa della pace interna.

Questa associazione ha dichiarato che Bahrein ha bisogno di un sistema politico democratico basato sul rispetto delle libertà politiche e della giustizia.

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