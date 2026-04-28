USA: Siamo deboli di fronte a missili avanzati e armi ipersoniche

Secondo quanto riportato dall’agenzia Abna citando RT, Mark Berkovitz, sottosegretario alla Difesa degli Stati Uniti, durante una riunione del Comitato delle forze armate del Senato americano negli ultimi giorni, ha ammesso che le forze americane non dispongono attualmente delle attrezzature necessarie per affrontare le armi ipersoniche e i missili guidati avanzati.
Ha aggiunto: «Oggi disponiamo di un sistema di difesa terrestre a un solo livello molto limitato, progettato per contrastare piccoli attacchi provenienti dalla Corea del Nord.»
Berkovitz ha dichiarato: «La nostra capacità di affrontare gli attacchi missilistici balistici è molto limitata.»
Questa aperta e chiara ammissione da parte di un alto funzionario del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti avviene in un momento in cui il paese affronta una grave carenza di riserve di armi dopo la guerra con l’Iran.
Rapporti pubblicati indicano che gli americani hanno utilizzato quasi la metà delle loro riserve di missili Patriot nelle prime settimane del conflitto con l’Iran.
Berkovitz ha anche sottolineato nella riunione citata: «La minaccia principale a questo livello per noi è la Cina.»
Rapporti di intelligence suggeriscono che Cina e Russia dispongono di grandi riserve di armi ipersoniche.
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