Secondo quanto riportato dall’agenzia Abna, Marco Rubio, il ministro degli Esteri degli Stati Uniti, in un’intervista a Fox News, ha dichiarato: «L’Iran, nonostante il conflitto continuo con gli Stati Uniti, conserva ancora la metà del suo arsenale missilistico pre-bellico.»

Mentre all’inizio della guerra gli Stati Uniti si vedevano in una posizione in cui potevano rovesciare la Repubblica Islamica in meno di tre giorni, Rubio ha messo in luce la debolezza strategica di Washington di fronte a Teheran e ha chiesto alla comunità internazionale di aiutare questo paese a rimuovere il controllo iraniano sullo Stretto di Hormuz.

Questo funzionario americano ha anche sottolineato che la determinazione della Repubblica Islamica a preservare i diritti nucleari e altri diritti nazionali degli iraniani non è stata infranta, e ha attribuito questo all’ideologia che governa il sistema iraniano.

Le dichiarazioni di Rubio sulla capacità missilistica dell’Iran arrivano mentre, prima dell’inizio della guerra imposta dagli Stati Uniti e dal regime sionista, i più alti responsabili della difesa del nostro paese avevano annunciato di avere missili e armamenti sufficienti per almeno sei mesi di guerra totale.

A differenza delle affermazioni dei funzionari americani, gli impianti sotterranei di produzione di missili e altre armi dell’Iran non hanno subito gravi danni durante la guerra, la produzione continua e la maggior parte delle armi utilizzate finora è stata sostituita.