Responsabile sionista: Stiamo affrontando un grande shock nei conflitti del Libano

Secondo quanto riportato dall’agenzia Abna citando il canale 15 del regime sionista, un funzionario militare sionista ha dichiarato: «Solo nelle ultime 24 ore, 10 droni sono stati lanciati contro le nostre truppe nel sud del Libano. Questo è un grande shock.»

Nel rapporto si afferma che ogni settimana vengono lanciato dozzine di droni contro i soldati sionisti dispiegati in Libano. I circoli della sicurezza del regime sionista stanno cercando una soluzione per contrastare questi attacchi con droni.

Il suddetto funzionario militare ha aggiunto: «I droni kamikaze agiscono come un grande shock sul campo di battaglia. Non siamo sufficientemente preparati per far fronte a questa minaccia.»

In precedenza, il canale 12 del regime sionista, citando fonti della sicurezza, aveva riferito che il Hezbollah utilizza droni dotati di fibre ottiche.

Nel rapporto si afferma che questa questione ha allarmato l’esercito del regime sionista.