Analista iracheno: Gli Stati Uniti hanno rinunciato ai loro obiettivi precedenti contro l’Iran

Secondo quanto riportato dall’agenzia Abna citando Al Maouneh, l’analista politico iracheno Ibrahim Al-Sarraj ha sottolineato che i calcoli degli Stati Uniti nei confronti della Repubblica Islamica dell’Iran si sono rivelati errati. Attualmente, tutto il focus di Washington è concentrato sull’apertura dello Stretto di Hormuz.

Ha aggiunto che la strategia attuale degli Stati Uniti significa rinunciare agli obiettivi dichiarati contro l’Iran, specialmente all’ombra dei risultati ottenuti da questo paese sul campo di battaglia.

Al-Sarraj ha dichiarato che, a seguito di questi risultati, 15 generali americani sono stati rimossi dalle loro cariche.

Ha detto: Il regime sionista soffre anche di una crisi reale sul fronte interno. L’attuale vincitore di questa guerra è l’Iran.