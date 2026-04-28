Secondo quanto riportato dall’agenzia Abna citando il sito Kaliber, Vassily Nebenzia, ambasciatore russo presso le Nazioni Unite, durante una riunione del Consiglio di Sicurezza ha accusato i paesi occidentali di ipocrisia e ha dichiarato che l’Iran ha il diritto di limitare il transito nello Stretto di Hormuz.

Nebenzia ha aggiunto: Sono stati fatti tentativi per far ricadere tutta la responsabilità sulla limitazione del transito nello Stretto di Hormuz sull’Iran, come se fosse stato l’Iran ad attaccare i suoi vicini e a disturbare intenzionalmente il traffico attraverso lo Stretto di Hormuz.

Ha aggiunto: In tempo di guerra, un paese costiero sotto attacco può limitare il transito nelle sue acque territoriali per garantire la sicurezza.

Nebenzia ha anche duramente criticato i paesi occidentali e ha confrontato le loro azioni con la pirateria. Ha condannato gli attacchi dell’Ucraina con droni aerei e marittimi a lungo raggio contro le petroliere legate alla Russia nel Mediterraneo, nonché il sostegno dell’Europa agli attacchi dell’Ucraina contro le navi commerciali russe nel Mar Nero.

L’ambasciatore russo presso le Nazioni Unite ha dichiarato: A differenza dei pirati che issano bandiere nere con teschio e ossa incrociate sulle loro navi, i paesi occidentali cercano di nascondere le loro azioni illegali riferendosi a misure coercitive unilaterali.

Nebenzia ha aggiunto: Questa è solo una copertura superficiale volta a nascondere il fatto che l’Unione Europea è coinvolta in un aperto saccheggio in mare.

Russia e Cina all’inizio di questo mese hanno posto il veto a un progetto di risoluzione del Consiglio di Sicurezza che chiedeva di togliere il controllo dello Stretto di Hormuz dalle mani dell’Iran.