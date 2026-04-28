Comandanti sionisti: Non abbiamo equipaggiamenti per contrastare i droni del Hezbollah

Secondo quanto riportato dall'agenzia Abna citando la Radio dell'Esercito Sionista, durante una riunione militare, il comandante della 282ª brigata dell'esercito di questo regime ha ammesso: «Dobbiamo preoccuparci della minaccia derivante dai droni del Hezbollah.»

Secondo quanto riportato, i comandanti delle unità dell'esercito del regime sionista hanno fortemente criticato la mancanza di attrezzature necessarie per far fronte a questa minaccia sfidante e hanno dichiarato: «Non si può fare molto contro i droni del Hezbollah.»

Questi comandanti hanno ammesso di essere entrati in guerra in Libano senza equipaggiamenti sufficienti e necessari. Questo mentre in precedenza si era assistito a un ampio utilizzo di droni nella guerra tra Russia e Ucraina e si era avuto abbastanza tempo per risolvere questo problema.

Tamir Ha-Idan, comandante dell'aeronautica militare del regime sionista, era stato precedentemente rimproverato per il fallimento militare dei sionisti di fronte alla sfida dei droni del Hezbollah.