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Comandanti sionisti: Non abbiamo equipaggiamenti per contrastare i droni del Hezbollah

28 aprile 2026 - 12:36
News ID: 1807350
Source: ABNA24
Comandanti sionisti: Non abbiamo equipaggiamenti per contrastare i droni del Hezbollah

I comandanti dell'esercito del regime sionista hanno ammesso di non disporre delle attrezzature necessarie per contrastare i droni del Hezbollah.

Secondo quanto riportato dall'agenzia Abna citando la Radio dell'Esercito Sionista, durante una riunione militare, il comandante della 282ª brigata dell'esercito di questo regime ha ammesso: «Dobbiamo preoccuparci della minaccia derivante dai droni del Hezbollah.»

Secondo quanto riportato, i comandanti delle unità dell'esercito del regime sionista hanno fortemente criticato la mancanza di attrezzature necessarie per far fronte a questa minaccia sfidante e hanno dichiarato: «Non si può fare molto contro i droni del Hezbollah.»

Questi comandanti hanno ammesso di essere entrati in guerra in Libano senza equipaggiamenti sufficienti e necessari. Questo mentre in precedenza si era assistito a un ampio utilizzo di droni nella guerra tra Russia e Ucraina e si era avuto abbastanza tempo per risolvere questo problema.

Tamir Ha-Idan, comandante dell'aeronautica militare del regime sionista, era stato precedentemente rimproverato per il fallimento militare dei sionisti di fronte alla sfida dei droni del Hezbollah.

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