Kanani Moghaddam: La marina iraniana ha la capacità di un blocco contro blocco

Hossein Kanani Moghaddam, in un'intervista riguardo alla rimozione del blocco navale e ai metodi dell'Iran a tal proposito, ha detto: Gli Stati Uniti perseguono una politica di crisi contro crisi, e questa politica ha danneggiato l'economia mondiale, in particolare gli Stati Uniti e i loro alleati.

Kanani Moghaddam ha aggiunto: Paesi come Cina, Russia, Giappone, Corea del Sud, i paesi del Golfo Persico e i paesi occidentali hanno affrontato problemi fondamentali nel settore energetico ed economico.

Ha dichiarato: Le soluzioni per rompere l'assedio navale sono la pressione internazionale contro l'atto di pirateria degli Stati Uniti e le soluzioni diplomatiche, e ha sottolineato: Dobbiamo attuare una politica di blocco contro blocco e non permettere agli Stati Uniti di trasferire attrezzature alle loro basi navali nella regione.

Questo esperto di affari internazionali, sottolineando l'importanza dello Stretto di Hormuz, ha definito questo stretto "lo Stretto di Hormuz della Rivoluzione Islamica" e ha inoltre affermato: Non dobbiamo assolutamente abbandonare questo stretto, dobbiamo preservarlo come nostra leva di deterrenza, e fermare il transito delle navi statunitensi e dei loro alleati, comprese le navi da carico.