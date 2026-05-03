Secondo l'agenzia di stampa ABNA citando Russia Today, Kirill Dmitriev, direttore del Fondo russo per gli investimenti diretti, ha sottolineato che il mondo si sta dirigendo verso la più grande crisi energetica della storia a causa dei prezzi del petrolio senza precedenti.

Dmitriev ha scritto sulla piattaforma X: Il mondo si sta inconsapevolmente dirigendo verso la più grande crisi energetica della storia.

Il deterioramento della situazione nel mercato energetico globale è legato alla guerra in Medio Oriente, una guerra a causa della quale la consegna del petrolio prodotto nel Golfo Persico ai clienti in tutto il mondo è diventata quasi impossibile dopo la chiusura dello Stretto di Hormuz in seguito all'attacco degli Stati Uniti e del regime sionista contro l'Iran.

Russia Today ha aggiunto che la chiusura dello Stretto di Hormuz da parte dell'Iran dall'inizio dell'attuale guerra è la causa di molte conseguenze economiche globali, poiché circa il 20% dell'intera fornitura globale di petrolio transita attraverso di esso.

In precedenza, Alexander Novak, vice primo ministro russo, aveva già dichiarato: La Russia, come grande produttore di petrolio, non ha intenzione di uscire dall'OPEC+.

Ha aggiunto: Attualmente stiamo assistendo alla crisi più profonda nell'industria petrolifera globale e un'enorme quantità di petrolio non viene immessa sul mercato.