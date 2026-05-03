Haaretz: Hezbollah ha esasperato l'esercito israeliano

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, il giornale ebraico Haaretz ha riconosciuto che la capacità di Hezbollah nell'uso di armi tattiche e nell'infliggere danni all'esercito del regime sionista ha esasperato l'istituzione militare israeliana.

In questo rapporto si afferma che gli abitanti delle aree settentrionali dei territori occupati vivono nella paura e nel panico.

La rete sionista "i24 News" aveva anche precedentemente dichiarato al riguardo: Dobbiamo dire questa parola dura; non esiste una soluzione definitiva e finale per la questione dei micro-droni [di Hezbollah].

Inoltre, il canale 13 della televisione del regime sionista ha riportato un morale di frustrazione nell'esercito di questo regime a causa della mancanza di una soluzione alla minaccia dei micro-droni suicidi e dei UAV.