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Haaretz: Hezbollah ha esasperato l'esercito israeliano

3 maggio 2026 - 13:59
News ID: 1809286
Source: ABNA24
Haaretz: Hezbollah ha esasperato l'esercito israeliano

Un giornale in lingua ebraica ha riconosciuto la capacità di Hezbollah nell'uso di armi tattiche.

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, il giornale ebraico Haaretz ha riconosciuto che la capacità di Hezbollah nell'uso di armi tattiche e nell'infliggere danni all'esercito del regime sionista ha esasperato l'istituzione militare israeliana.

In questo rapporto si afferma che gli abitanti delle aree settentrionali dei territori occupati vivono nella paura e nel panico.

La rete sionista "i24 News" aveva anche precedentemente dichiarato al riguardo: Dobbiamo dire questa parola dura; non esiste una soluzione definitiva e finale per la questione dei micro-droni [di Hezbollah].

Inoltre, il canale 13 della televisione del regime sionista ha riportato un morale di frustrazione nell'esercito di questo regime a causa della mancanza di una soluzione alla minaccia dei micro-droni suicidi e dei UAV.

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