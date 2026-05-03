  1. Home
  2. servizio
  3. Asia

Una nuova flotta della libertà sarà lanciata dalla Turchia

3 maggio 2026 - 14:00
News ID: 1809287
Source: ABNA24
Una nuova flotta della libertà sarà lanciata dalla Turchia

Pochi giorni dopo la violenza del regime sionista nella repressione della flotta Samoud 2, i attivisti per i diritti umani stanno pensando di lanciare una nuova flotta dai porti turchi per rompere l'assedio di Gaza.

Secondo l'agenzia di stampa ABNA citando Al Jazeera, fonti sioniste, riferendosi all'inizio del lancio di una nuova flotta per rompere l'assedio di Gaza, hanno riportato che la marina militare del regime sionista si sta preparando ad affrontare un'altra flotta di sostenitori dei palestinesi che partirà dalla Turchia.

Venerdì sera, un aereo privato che trasportava 59 attivisti, tra cui 18 cittadini turchi, della "Flotta Globale Samoud" che era stata aggredita da Israele nelle acque internazionali del Mar Mediterraneo mentre era in rotta per rompere l'assedio di Gaza, è atterrato all'aeroporto di Istanbul. Subito dopo il loro arrivo, i media hanno pubblicato le dichiarazioni di alcuni attivisti in cui sottolineavano che sono in corso i preparativi per equipaggiare una nuova flotta da 100 a 150 navi che si raduneranno nei porti turchi.

Your Comment

You are replying to: .
captcha