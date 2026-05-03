Torta di compleanno controversa di un ministro sionista

Secondo l'agenzia di stampa ABNA citando Ma'a, la moglie di Itamar Ben-Gvir, ministro della Sicurezza Interna del regime sionista, ha celebrato il suo 50° compleanno regalando una torta controversa.

Secondo questo rapporto, la torta di compleanno di Ben-Gvir era decorata con il simbolo di una forca, a indicare la controversa legge sull'esecuzione dei prigionieri palestinesi. Sulla torta c'era scritto: "A volte i sogni diventano realtà!"

Alla cerimonia hanno partecipato alcuni alti ufficiali di polizia del regime sionista ed elementi della sicurezza di questo regime. I critici all'interno del regime sionista hanno sottolineato che questa cerimonia trasmetteva piuttosto messaggi politici e provocatori.

Poco tempo fa, la Knesset (parlamento) del regime sionista, in un atto ostile e disumano, ha approvato a maggioranza la bozza di legge sull'esecuzione dei prigionieri palestinesi.

Questa bozza è stata approvata nonostante le organizzazioni per i diritti umani avessero già messo in guardia sulle pericolose conseguenze e sulla grave violazione del diritto internazionale da parte del regime sionista nei confronti dei prigionieri.