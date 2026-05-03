  1. Home
  2. servizio
  3. Asia

Torta di compleanno controversa di un ministro sionista

3 maggio 2026 - 14:01
News ID: 1809289
Source: ABNA24
Torta di compleanno controversa di un ministro sionista

La torta di compleanno del ministro della Sicurezza Interna del regime sionista ha suscitato polemiche.

Secondo l'agenzia di stampa ABNA citando Ma'a, la moglie di Itamar Ben-Gvir, ministro della Sicurezza Interna del regime sionista, ha celebrato il suo 50° compleanno regalando una torta controversa.

Secondo questo rapporto, la torta di compleanno di Ben-Gvir era decorata con il simbolo di una forca, a indicare la controversa legge sull'esecuzione dei prigionieri palestinesi. Sulla torta c'era scritto: "A volte i sogni diventano realtà!"

Alla cerimonia hanno partecipato alcuni alti ufficiali di polizia del regime sionista ed elementi della sicurezza di questo regime. I critici all'interno del regime sionista hanno sottolineato che questa cerimonia trasmetteva piuttosto messaggi politici e provocatori.

Poco tempo fa, la Knesset (parlamento) del regime sionista, in un atto ostile e disumano, ha approvato a maggioranza la bozza di legge sull'esecuzione dei prigionieri palestinesi.

Questa bozza è stata approvata nonostante le organizzazioni per i diritti umani avessero già messo in guardia sulle pericolose conseguenze e sulla grave violazione del diritto internazionale da parte del regime sionista nei confronti dei prigionieri.

Your Comment

You are replying to: .
captcha