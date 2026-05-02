Secondo l'agenzia di stampa ABNA, il giornale britannico The Guardian ha scritto in un rapporto: I democratici del Congresso americano hanno definito "assurda" l'affermazione di Donald Trump secondo cui "le ostilità con l'Iran" sono terminate.
Questo media occidentale ha aggiunto: I democratici del Senato americano hanno esplicitamente respinto l'affermazione di Trump sulla fine della guerra con l'Iran; questa affermazione era stata avanzata in una lettera ufficiale che il presidente ha inviato venerdì ai presidenti di Senato e Camera dei Rappresentanti.
Trump ha scritto in questa lettera: Dal 7 aprile 2026 non c'è stato alcuno scambio di colpi tra le forze americane e l'Iran. Le ostilità iniziate il 28 febbraio 2026 sono terminate.
Il Guardian ha scritto: Questo mentre la guerra che egli sostiene che l'America abbia vinto già nella prima ora continua ancora con blocchi reciproci tra Iran e America nel Golfo Persico.
Chuck Schumer, il leader della minoranza democratica al Senato, ha detto in risposta alla lettera di Trump: Queste affermazioni sono assurde. Questa guerra è illegale, e ogni giorno in cui i repubblicani si allineano con essa e permettono che questa situazione continui, più vite sono messe a rischio, il caos si espande, i prezzi aumentano e il costo della vita degli americani cresce.
Un media britannico ha scritto che i democratici del Congresso americano hanno dichiarato assurde le argomentazioni del presidente riguardo alla fine della guerra contro l'Iran.
Secondo l'agenzia di stampa ABNA, il giornale britannico The Guardian ha scritto in un rapporto: I democratici del Congresso americano hanno definito "assurda" l'affermazione di Donald Trump secondo cui "le ostilità con l'Iran" sono terminate.
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