I democratici definiscono assurda l'argomentazione di Trump sulla fine della guerra contro l'Iran

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, il giornale britannico The Guardian ha scritto in un rapporto: I democratici del Congresso americano hanno definito "assurda" l'affermazione di Donald Trump secondo cui "le ostilità con l'Iran" sono terminate.

Questo media occidentale ha aggiunto: I democratici del Senato americano hanno esplicitamente respinto l'affermazione di Trump sulla fine della guerra con l'Iran; questa affermazione era stata avanzata in una lettera ufficiale che il presidente ha inviato venerdì ai presidenti di Senato e Camera dei Rappresentanti.

Trump ha scritto in questa lettera: Dal 7 aprile 2026 non c'è stato alcuno scambio di colpi tra le forze americane e l'Iran. Le ostilità iniziate il 28 febbraio 2026 sono terminate.

Il Guardian ha scritto: Questo mentre la guerra che egli sostiene che l'America abbia vinto già nella prima ora continua ancora con blocchi reciproci tra Iran e America nel Golfo Persico.

Chuck Schumer, il leader della minoranza democratica al Senato, ha detto in risposta alla lettera di Trump: Queste affermazioni sono assurde. Questa guerra è illegale, e ogni giorno in cui i repubblicani si allineano con essa e permettono che questa situazione continui, più vite sono messe a rischio, il caos si espande, i prezzi aumentano e il costo della vita degli americani cresce.