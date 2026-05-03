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Parlamentare iracheno: Gli USA impediscono alle nostre forze di equipaggiarsi con nuove armi

3 maggio 2026 - 13:59
News ID: 1809285
Source: ABNA24
Parlamentare iracheno: Gli USA impediscono alle nostre forze di equipaggiarsi con nuove armi

Un parlamentare iracheno ha riferito del principale ostacolo all'equipaggiamento delle forze di sicurezza del suo paese con nuove armi.

Secondo l'agenzia di stampa ABNA citando Al-Maaloomah, Miqdad al-Khafaji, deputato del parlamento iracheno, ha sottolineato che una delle ragioni per cui alle forze di sicurezza non viene permesso di svolgere il loro ruolo principale nel sostenere il paese è la presenza di militari statunitensi e dei loro elementi alleati in Iraq.

Ha aggiunto: Alcune caserme e basi americane non sono ancora state evacuate, e la parte americana domina lo spazio aereo iracheno.

Al-Khafaji ha dichiarato: Queste aggressioni indeboliscono la capacità difensiva del paese, e alla fine le forze di sicurezza non possono equipaggiarsi con nuovi sistemi di difesa aerea e anti-droni.

Ha detto: Il nuovo governo deve adottare misure serie per porre fine alla presenza di soldati stranieri nel paese.

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