Parlamentare iracheno: Gli USA impediscono alle nostre forze di equipaggiarsi con nuove armi

Secondo l'agenzia di stampa ABNA citando Al-Maaloomah, Miqdad al-Khafaji, deputato del parlamento iracheno, ha sottolineato che una delle ragioni per cui alle forze di sicurezza non viene permesso di svolgere il loro ruolo principale nel sostenere il paese è la presenza di militari statunitensi e dei loro elementi alleati in Iraq.

Ha aggiunto: Alcune caserme e basi americane non sono ancora state evacuate, e la parte americana domina lo spazio aereo iracheno.

Al-Khafaji ha dichiarato: Queste aggressioni indeboliscono la capacità difensiva del paese, e alla fine le forze di sicurezza non possono equipaggiarsi con nuovi sistemi di difesa aerea e anti-droni.

Ha detto: Il nuovo governo deve adottare misure serie per porre fine alla presenza di soldati stranieri nel paese.