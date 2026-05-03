Distruzione di un monastero da parte degli occupanti sionisti in Libano

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, i media libanesi hanno riferito che il regime sionista ha distrutto un monastero cristiano nel villaggio di frontiera di Yaroun usando un bulldozer.
Ciò mentre l'esercito del regime sionista sostiene che soldati sionisti hanno danneggiato una casa in quest'area, e che questa casa non portava alcun segno di un luogo religioso!
Un'organizzazione benefica cattolica in Libano ha dichiarato che soldati sionisti hanno distrutto questo monastero.
In una dichiarazione rilasciata da questa organizzazione si legge: Condanniamo fermamente questo atto deliberato di distruzione di un luogo di culto, nonché la distruzione sistematica di case nel sud del Libano, volta a impedire il ritorno dei civili.
In precedenza, era stato anche pubblicato un video che mostrava un soldato sionista insultare una statua di Gesù Cristo in una delle regioni meridionali del Libano.
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