Secondo l'agenzia di stampa ABNA, la rete televisiva Al-Mayadeen ha sottolineato in un articolo che gli Stati Uniti non sono più visti come un partner negoziale affidabile non a causa di un declino di potere, ma a causa della perdita di "credibilità, continuità e disciplina istituzionale". La politica estera del paese, specialmente nel periodo recente, si è spostata dai percorsi istituzionali e diplomatici verso decisioni personali, mutevoli e talvolta contraddittorie. La sostituzione dei processi organizzati con dichiarazioni sporadiche e mediatiche ha portato a instabilità nei messaggi e negli impegni.

Questo media arabo ha aggiunto: In passato, anche le diplomazie informali agivano all'interno di un quadro istituzionale e stabile, ma ora il ruolo di istituzioni come il Dipartimento di Stato è stato indebolito e sono stati creati ampi vuoti gestionali. Questo processo ha portato all'erosione della "memoria istituzionale" e alla riduzione della capacità degli Stati Uniti di mantenere impegni a lungo termine. L'uscita da accordi come il JCPOA e i trattati sul controllo degli armamenti ha esacerbato questa instabilità e inviato un messaggio chiaro ad altri paesi: un accordo con gli USA potrebbe essere temporaneo e dipendente dai cambi di governo.

Al-Mayadeen ha scritto: Di conseguenza, i paesi si sono rivolti a percorsi alternativi, come la mediazione di potenze regionali o accordi al di fuori del quadro di Washington. La diplomazia americana assomiglia sempre più a uno "spettacolo politico" piuttosto che a un processo reale. Questa tendenza è un segno del declino della capacità di una grande potenza di trasformare l'influenza in risultati sostenibili.