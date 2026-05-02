Impennata senza precedenti dei prezzi dell'energia dopo la guerra contro l'Iran

Secondo il corrispondente di ABNA citando il FMI, i mercati energetici globali hanno subito a marzo 2026 il più forte shock dei prezzi degli ultimi due anni – un evento che ha completamente invertito l'andamento al ribasso dei prezzi da gennaio 2025 a gennaio 2026.

Secondo i dati del FMI, prima dell'inizio dell'aggressione militare di Stati Uniti e Israele contro l'Iran, i prezzi dell'energia erano in tendenza al ribasso, tanto che il prezzo del gas naturale in Europa aveva raggiunto a gennaio 2026 il livello più basso degli ultimi due anni. Anche il prezzo della benzina negli Stati Uniti era sceso a gennaio 2026 rispetto al 2025.

Tuttavia, dalla fine di febbraio e l'inizio di marzo 2026, i prezzi dell'energia in varie parti del mondo hanno improvvisamente subito un forte aumento.

I grafici del FMI mostrano che l'indice dei prezzi del gas naturale in Asia, che prima dell'inizio della guerra era intorno a 70 (in questo indice, il numero 100 rappresenta il prezzo dell'energia a gennaio 2025), è salito a marzo a circa 149 – un dato che indica un aumento di circa il 114% del prezzo del gas naturale nei paesi asiatici. Anche il prezzo della benzina negli Stati Uniti è aumentato di circa il 40% con l'inizio della guerra contro l'Iran.

Secondo il rapporto del FMI, l'aumento dei prezzi dell'energia potrebbe ridurre il ritmo di crescita dell'economia globale e mettere sotto pressione i consumatori in diversi paesi. L'istituzione ha avvertito che se i conflitti in Medio Oriente continueranno, i prezzi dell'energia potrebbero subire ulteriori aumenti e l'economia globale potrebbe affrontare danni più estesi.