Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Donald Trump, il presidente americano, in un discorso in Florida riferendosi al furto di petroliere iraniane da parte del Pentagono ha confessato: Abbiamo sequestrato navi, carichi e petrolio; è un affare molto redditizio. Siamo come pirati.
L'esercito americano ha finora rubato diverse navi mercantili e petroliere iraniane. La Repubblica Islamica ha dichiarato che queste azioni di Washington non rimarranno senza risposta.
Il Pentagono ha una lunga storia di pirateria e in precedenza aveva già rapito diverse petroliere venezuelane in acque internazionali.
La confessione di Trump di pirateria o addirittura di commissione di crimini di guerra contro una civiltà indica che i funzionari americani non aderiscono più ai valori morali, nemmeno a livello di slogan o retorica.
Il presidente terrorista americano ha confessato di attaccare le navi mercantili iraniane come un pirata e considera questa attività un affare redditizio.
Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Donald Trump, il presidente americano, in un discorso in Florida riferendosi al furto di petroliere iraniane da parte del Pentagono ha confessato: Abbiamo sequestrato navi, carichi e petrolio; è un affare molto redditizio. Siamo come pirati.
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