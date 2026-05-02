Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Donald Trump, il presidente americano, in un discorso in Florida riferendosi al furto di petroliere iraniane da parte del Pentagono ha confessato: Abbiamo sequestrato navi, carichi e petrolio; è un affare molto redditizio. Siamo come pirati.

L'esercito americano ha finora rubato diverse navi mercantili e petroliere iraniane. La Repubblica Islamica ha dichiarato che queste azioni di Washington non rimarranno senza risposta.

Il Pentagono ha una lunga storia di pirateria e in precedenza aveva già rapito diverse petroliere venezuelane in acque internazionali.

La confessione di Trump di pirateria o addirittura di commissione di crimini di guerra contro una civiltà indica che i funzionari americani non aderiscono più ai valori morali, nemmeno a livello di slogan o retorica.