Secondo l'agenzia di stampa ABNA, il giornale americano Wall Street Journal ha riferito che i droni iraniani hanno dimostrato la loro efficacia contro il sistema THAAD americano.

In questo rapporto si afferma che questa questione molto probabilmente attirerà l'attenzione della Russia.

Il Wall Street Journal ha aggiunto che i radar del sistema THAAD sono stati messi fuori uso durante gli attacchi con droni iraniani contro Giordania ed Emirati Arabi Uniti. Il rapporto afferma inoltre che la guerra contro l'Iran ha offerto a Cina, Russia e Corea del Nord una rara opportunità di comprendere i limiti dell'esercito americano.

È degno di nota che i rapporti sui danni alle posizioni americane nella regione vengano pubblicati a intermittenza dai media internazionali, sotto la forte censura imposta a questi media.

In precedenza, "Defense Security Asia" aveva rivelato in un rapporto che un caccia iraniano F-5 era riuscito a bombardare una base americana in Kuwait, nonostante la presenza di sistemi missilistici Patriot, intercettori a corto raggio e una copertura radar avanzata permanente.