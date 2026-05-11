Media sionisti: Trump è rimasto intrappolato e ha fallito

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA citando Al-Mayadeen, i media sionisti hanno riportato: "L'impasse continua, e Trump è come qualcuno che è rimasto intrappolato, sconfitto e umiliato. Niente in nessun campo sta andando come voleva lui."

In questo rapporto si legge inoltre: "Sembra che una piccola scintilla nello Stretto di Hormuz potrebbe essere sufficiente per far divampare di nuovo l'intera regione."

In precedenza, il senatore americano Bernie Sanders, pubblicando un messaggio sul social network X, aveva criticato duramente le azioni bellicose del presidente del suo paese.

Il senatore del Vermont ha scritto in proposito: "In America abbiamo bisogno di centinaia di nuovi ospedali e cliniche sanitarie. Abbiamo bisogno di migliaia di nuovi centri per l'infanzia."

Bernie Sanders ha poi aggiunto: "Abbiamo bisogno di milioni di nuove unità abitative a prezzi accessibili. Non abbiamo bisogno di spendere altri 500 miliardi di dollari per l'esercito e guerre senza fine."