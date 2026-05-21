Senatore americano: La guerra di Trump contro l'Iran è fallita nel modo più grave

Secondo l'agenzia ABNA, il senatore democratico americano Raphael Warnock ha scritto in un messaggio su X: Il Senato ha compiuto un passo importante verso la fine della guerra illegale di Trump contro l'Iran.

Il senatore americano ha aggiunto: Questa guerra è fallita nel modo più grave. Prometto che continuerò a rendere questo presidente responsabile. Anche i miei colleghi repubblicani dovrebbero fare lo stesso (contro l'amministrazione Trump).

Ciò avviene dopo che martedì il Senato americano ha votato una risoluzione che chiede la limitazione dei poteri bellici di Donald Trump.

È la prima volta durante la guerra degli Stati Uniti e del regime sionista contro l'Iran che il Senato americano è riuscito ad approvare questa risoluzione fino a questo punto.

Il Senato americano aveva fallito sette volte in precedenza nell'approvare questa risoluzione.

Secondo questa risoluzione, Trump sarebbe obbligato a porre fine alla guerra, a meno che non ottenga l'autorizzazione dal Congresso per continuarla.

La risoluzione ha ottenuto il sostegno di 4 senatori repubblicani e di quasi tutti i democratici.