Decisione del regime sionista di chiudere definitivamente il suo consolato a Istanbul

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA che cita il media sionista Yedioth Ahronoth, il regime sionista, con la pretesa di un aggravamento della crisi diplomatica con la Turchia, sta valutando la chiusura del suo consolato a Istanbul e lascerà solo la sua ambasciata ad Ankara come sua rappresentanza ufficiale in Turchia.

Entrambe le rappresentanze del regime sionista in Turchia, cioè l'ambasciata degli occupanti ad Ankara e il loro consolato a Istanbul, sono state deserte dall'operazione orgogliosa del 7 ottobre denominata "Tempesta di Al-Aqsa" da parte della resistenza palestinese (Hamas).

I diplomatici del regime sionista inviati in Turchia sono attualmente di stanza in Bulgaria, mentre il personale locale lavora da casa.