Secondo l'agenzia ABNA citando Al Jazeera, Penny Wong, ministro degli Esteri australiano, ha detto: Le immagini pubblicate da Ben-Gvir con gli attivisti arrestati della flotta della resilienza sono scioccanti e inaccettabili.
Ha aggiunto: Condanniamo il comportamento umiliante dei funzionari del regime israeliano e di Ben-Gvir nei confronti degli attivisti arrestati della flotta della resilienza.
Le immagini pubblicate mostrano che i militari del regime sionista dopo l'arresto degli attivisti della "flotta Sumud" hanno avuto un comportamento violento e offensivo nei loro confronti.
D'altra parte, sono state pubblicate immagini di maltrattamenti e comportamenti disumani di Ben-Gvir e dei militari del regime sionista nei confronti degli attivisti arrestati della flotta Sumud, che hanno suscitato l'ira mondiale.
Australia: Il comportamento di Ben Gvir verso gli attivisti arrestati della flotta Sumud è scioccante
Il ministro degli Esteri australiano ha condannato le azioni del ministro dell'Interno del regime sionista contro gli attivisti arrestati della flotta Sumud.
Secondo l'agenzia ABNA citando Al Jazeera, Penny Wong, ministro degli Esteri australiano, ha detto: Le immagini pubblicate da Ben-Gvir con gli attivisti arrestati della flotta della resilienza sono scioccanti e inaccettabili.
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