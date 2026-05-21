Australia: Il comportamento di Ben Gvir verso gli attivisti arrestati della flotta Sumud è scioccante

Secondo l'agenzia ABNA citando Al Jazeera, Penny Wong, ministro degli Esteri australiano, ha detto: Le immagini pubblicate da Ben-Gvir con gli attivisti arrestati della flotta della resilienza sono scioccanti e inaccettabili.

Ha aggiunto: Condanniamo il comportamento umiliante dei funzionari del regime israeliano e di Ben-Gvir nei confronti degli attivisti arrestati della flotta della resilienza.

Le immagini pubblicate mostrano che i militari del regime sionista dopo l'arresto degli attivisti della "flotta Sumud" hanno avuto un comportamento violento e offensivo nei loro confronti.

D'altra parte, sono state pubblicate immagini di maltrattamenti e comportamenti disumani di Ben-Gvir e dei militari del regime sionista nei confronti degli attivisti arrestati della flotta Sumud, che hanno suscitato l'ira mondiale.