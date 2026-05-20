Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA, la rivista The American Conservative ha riportato che il governo statunitense, dopo la fine della guerra con l'Iran, sarà infine costretto a ridurre la propria presenza militare in Medio Oriente.

In questo rapporto si afferma che Washington non ha ancora raggiunto i suoi obiettivi nel conflitto con l'Iran. Ciò mentre la chiusura dello Stretto di Hormuz ha portato a un forte aumento dei prezzi del petrolio, di altre fonti energetiche, fertilizzanti e generi alimentari.

Nel seguito di questo rapporto, facendo riferimento all'affermazione del Pentagono secondo cui questa operazione sarebbe costata 25 miliardi di dollari, si sottolinea che questa cifra è una stima errata e che l'importo reale è probabilmente tre volte superiore. Anche le riserve di armi americane sono state svuotate.

In questo rapporto si afferma che, nonostante tutti questi danni ingiustificabili, c'è un aspetto positivo. Gli Stati Uniti potrebbero non avere altra scelta che ridurre la loro presenza nella regione – una decisione che Washington avrebbe dovuto prendere molto tempo fa. Molti dipendenti delle basi militari statunitensi sono stati evacuati prima dell'inizio del conflitto o nei primi giorni di guerra, e quindi queste basi non hanno giocato un ruolo importante nella guerra.