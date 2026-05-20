Grossi sottolinea l'astensione dal prendere di mira centrali e impianti nucleari

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA, Rafael Grossi, Direttore Generale dell'AIEA, nelle sue recenti dichiarazioni ha sottolineato la necessità di continuare le garanzie relative alla verifica delle attività e degli impianti nucleari iraniani da parte dell'Agenzia.
Grossi, sostenendo esplicitamente le vie diplomatiche per risolvere le sfide esistenti, ha chiesto la massima moderazione da entrambe le parti, e ha specificamente sottolineato la necessità di astenersi da qualsiasi azione militare o dal prendere di mira centrali e impianti nucleari.
Ha chiarito che mantenere l'affidabilità delle supervisioni dell'Agenzia sul programma nucleare iraniano è essenziale per garantire la trasparenza delle attività.
Il Direttore Generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ha sottolineato la necessità di astenersi da qualsiasi azione militare o dal prendere di mira centrali e impianti nucleari.
Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA, Rafael Grossi, Direttore Generale dell'AIEA, nelle sue recenti dichiarazioni ha sottolineato la necessità di continuare le garanzie relative alla verifica delle attività e degli impianti nucleari iraniani da parte dell'Agenzia.
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