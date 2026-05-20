Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA citando RIA Novosti, Matteo Salvini, Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti italiano, ha dichiarato che le aziende di trasporto italiane hanno bisogno di aiuto urgente, poiché il continuo aumento dei costi del carburante potrebbe portare al fermo del trasporto merci.

Salvini ha definito sorprendente la reazione di Bruxelles all'aumento dei prezzi del carburante e ha detto che i bruxellesi valutano seriamente la situazione ma non hanno fretta di adottare misure.

Gli Stati Uniti e il regime israeliano, il 9 Esfand 1404 (28 febbraio 2026), con l'aggressione al territorio iraniano, hanno aumentato l'insicurezza nello Stretto di Hormuz per il passaggio delle navi. La guerra nella regione dell'Asia occidentale e il passaggio limitato delle petroliere attraverso lo Stretto di Hormuz hanno esacerbato la crisi energetica nel mondo.