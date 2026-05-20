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Conseguenze della guerra contro l'Iran; L'Italia avverte sulle ripercussioni del caro carburante

20 maggio 2026 - 10:41
News ID: 1816681
Source: ABNA24
Conseguenze della guerra contro l'Iran; L'Italia avverte sulle ripercussioni del caro carburante

Le conseguenze economiche della guerra contro l'Iran hanno messo di fronte a sfide anche l'Europa, e l'Italia ha avvertito di un fermo del trasporto merci a causa della carenza di carburante.

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA citando RIA Novosti, Matteo Salvini, Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti italiano, ha dichiarato che le aziende di trasporto italiane hanno bisogno di aiuto urgente, poiché il continuo aumento dei costi del carburante potrebbe portare al fermo del trasporto merci.
Salvini ha definito sorprendente la reazione di Bruxelles all'aumento dei prezzi del carburante e ha detto che i bruxellesi valutano seriamente la situazione ma non hanno fretta di adottare misure.
Gli Stati Uniti e il regime israeliano, il 9 Esfand 1404 (28 febbraio 2026), con l'aggressione al territorio iraniano, hanno aumentato l'insicurezza nello Stretto di Hormuz per il passaggio delle navi. La guerra nella regione dell'Asia occidentale e il passaggio limitato delle petroliere attraverso lo Stretto di Hormuz hanno esacerbato la crisi energetica nel mondo.

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